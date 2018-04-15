В Крыму начали тестировать собственный мессенджер «Диалог М»

Жители Крыма тестируют собственный мессенджер, который может заменить заблокированный Роскомнадзором Telegram.

Приложение называется «Диалог М», оно содержит базовые функции, позволяя пользователям обмениваться сообщениями, отправлять файлы и вести беседу в рабочих группах. Приложение пока запущено в тестовом режиме, сообщают «Известия».

Напомним, в пятницу, 13 апреля, суд принял решение о блокировке Telegram из-за иска Роскомнадзра, после чего ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Также Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать приложение при возникновении проблем со связью.