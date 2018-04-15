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В Крыму начали тестировать собственный мессенджер «Диалог М»

11:54, 15.04.2018
В Крыму начали тестировать собственный мессенджер «Диалог М»
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Жители Крыма тестируют собственный мессенджер, который может заменить заблокированный Роскомнадзором Telegram.

Приложение называется «Диалог М», оно содержит базовые функции, позволяя пользователям обмениваться сообщениями, отправлять файлы и вести беседу в рабочих группах. Приложение пока запущено в тестовом режиме, сообщают «Известия».

Напомним, в пятницу, 13 апреля, суд принял решение о блокировке Telegram из-за иска Роскомнадзра, после чего ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Также Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать приложение при возникновении проблем со связью.

Технологии
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