Роскосмос оценит эффективность предприятий космической отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» введет оценку руководства и предприятий космической отрасти по ключевому показателю эффективности.

Компания будет оценивать ретроспективы выполнения планов и сравнивать показатели за последние 3 года с данными смежных отраслей. Предприятия, эффективность которых будет менее 70%, должны будут отчитаться о причинах таких отклонений. Кроме того, отчеты о достижениях предприятия и подчиненных гендиректор компании должен будет направлять в «Роскосмос» ежеквартально, сообщает «РИА Новости».



Ранее стало известно, что Россия в 2018 году намерена увеличить количество гражданских космических пусков более чем в полтора раза — до 23.