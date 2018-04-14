МИД РФ об ударах по Сирии: западная коалиция пыталась помешать работе ОЗХО

В МИД России предположили, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии связан с работой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО», — говорится в заявлении ведомства.

США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по сирийской территории. Ранее США сообщили о применении химического оружия против мирного населения в Сирии. В Минобороны России эту информацию опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.

