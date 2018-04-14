Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет, есть пострадавшие

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США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по сирийской территории. Есть пострадавшие — шесть мирных жителей получили ранения при попадании ракеты по складу военной армии к западу от Хомса.

«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании и Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», — цитирует сообщение Минобороны России «РИА Новости».

Отмечается, что сирийская армия оборонялась средствами ПВО советского производства: С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Российские подразделения ПВО на территории Сирии для отражения ракет коалиции не применялись.

Напомним, приказ о пуске ракет отдал президент США Дональд Трамп. Информации о пострадавших российских военных пока нет.