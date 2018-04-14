В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 40% от плана — 909,5 тысячи квадратных метров жилья

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию на 13 апреля 2018 года в республике введено 909,5 тыс. кв. м жилья, или 37,8% от плана. Это на 21,7% больше в годовом выражении.

Также из 199 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находится 83 объекта, в средней — 82, в низкой — 34, сообщает пресс-служба президента РТ.



Кроме того, инспекцией Государственного строительного надзора РТ и Государственной инспекцией труда РТ с начала 2018 года проведено 366 проверок, вынесено 118 постановлений на общую сумму 3 млн 886 тыс. руб.

Отметим, 30 марта в Татарстане уже было введено 850,8 тыс. кв. м.

