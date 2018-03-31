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В РТ с начала года ввели более 850 тысяч квадратных метров жилья

16:30, 31.03.2018 2
В РТ с начала года ввели более 850 тысяч квадратных метров жилья
Фото: Олег Тихонов

По состоянию на 30 марта в Татарстане ввели 850,8 тыс. кв. м жилья, что составляет 130,9 % к соответствующему периоду прошлого года. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании.

В рамках программы социальной ипотеки Госжилфонд при президенте РТ отчитался в органы статистики по 75 домам на 2574 квартир. По программе многоквартирного инвестиционного жилья в этом году планируется сдать 120 домов, 44 из которых уже готовы. По малоэтажному строительству из плановых 8370 домов введены в эксплуатацию 2465 объектов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отметим, еще 17 марта было введено около 742,3 тыс. квадратных метров жилья — 30% от плана.

Ранее «Реальное время» писало, что в Иннополисе в 2018 году планируют построить вторую очередь арендного жилья.

Недвижимость Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Жилье это хорошо!! Но ... Уважаемые!! Давайте и о детсадах не будем забывать!!Стройте пожалуйста и их!!! Дети это наше с вами будующее,а это будующее ютится по 30 чел в группе
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  • Анонимно 01 апр
    За три месяца построили? Или как! Лукавая цифирь то.
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