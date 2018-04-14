Объем экспорта РФ в 2017 году вырос на 25%

Объем экспорта России в 2017 году увеличился на 25%, до $357 млрд, благодаря новым рынкам сбыта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Он отметил, что больше всего вырос экспорт российских автомобилей — на 31%. Также опережающую динамику показали в сфере железнодорожного машиностроения — на 24%.

«Здесь нам позволило это сделать нахождение новых рынков, таких как Иран, Куба. В свое время, понятно, что рынки были другими. Поэтому хочу еще раз акцентировать внимание на нахождении новых рынков сбыта», — цитирует Каламанова ТАСС.

Ранее стало известно, что импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе — марте 2018 года увеличился на 20,7%, до $48,29 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.