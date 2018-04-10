В России импорт товаров из дальнего зарубежья вырос на 20,7%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе — марте 2018 года увеличился на 20,7%, до $48,29 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).



«По предварительным данным таможенной статистики, в январе — марте 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 48,29 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 20,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 11% и составил более $18,1 млрд.

Наблюдался рост поставок машиностроительной продукции на 19,4%, продовольственных товаров — на 9,5%, химической продукции — на 2,8%. При этом на 9,8% сократился ввоз текстильных изделий и обуви.

Ранее сообщалось, что Россия в 2017 году нарастила пищевой экспорт на 21%.