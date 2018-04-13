Власти Оренбурга пообещали не поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте

Власти Оренбурга заверили жителей, что тарифы на проезд в общественном транспорте сохранятся на прежнем уровне. На ближайшее заседание горсовета вопрос о повышении не вносился.

«Тариф на проезд в муниципальном транспорте не повышался с 2015 года, поэтому тема увеличения тарифа периодически обсуждается. Однако, учитывая то, что муниципальный транспорт выполняет в первую очередь социальную функцию и получает дотации из бюджета города, цены на проезд в Оренбурге пока остаются прежними», — говорится на сайте администрации города.

При этом власти подчеркивают, что существующие тарифы значительно ниже себестоимости перевозок.

На сегодня плата за проезд в троллейбусах составляет 13 рублей, в автобусах — 17 рублей.

Напомним, что ранее власти города обещали не повышать стоимость проезда на канатной дороге. Соответствующая договоренность была достигнута с оператором фуникулера — компанией «Лифтсервис».