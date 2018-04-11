Власти Оренбурга заморозят тарифы на канатную дорогу через Урал

Администрация Оренбурга договорилась с компанией «Лифтсервис» о заморозке тарифа на канатную дорогу через Урал. Цена билета не превысит 50 рублей.

На совещании в мэрии глава Оренбурга Евгений Арапов попросил компанию сдержать цены, передает ria56.ru. По его словам, в связи с закрытием на реконструкцию спуска к Уралу и невозможностью перейти реку по пешеходному мосту пассажиропоток у канатной дороги вырастет.

Мэр отметил, что глава компании Виктор Непомнящий согласился сохранить тарифы на уровне 2017 года. Бизнесмен объяснил, что решил поднять цены на 40%, потому что не знал о ситуации с набережной.

Однако в «Лифтсервисе» могут пересмотреть это решение. Тарифы повысят, если поток пассажиров не вырастет и компания продолжит работать в убыток.

Напомним, что из-за решения реконструировать набережную власти Оренбурга вновь закрыли спуск к Уралу и пешеходный мост через реку. На весь проект планируется потратить 111 млн рублей.