В Пермском крае долг по зарплатам за месяц сократился на 40%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 апреля 2018 года составила 7,7 млн рублей. Это на 40,1% меньше, чем на начало марта. Об этом сообщает Пермьстат.

Свои деньги ждут 669 человек. В расчете на одного работника сумма долга равняется 11,6 тыс. рублей.

Стоит отметить, что просроченная задолженность была у организаций четырех муниципалитетов края. Наибольший долг зафиксирован в Кунгуре — 6,17 млн рублей.

Напомним, что по итогам 11 месяцев прошлого года Пермский край занял первое место в ПФО по среднемесячной зарплате.