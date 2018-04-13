В Госдуме РФ рассмотрят ответные меры на антироссийскую политику США

В Госдуму России внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина «РИА Новости».

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».

