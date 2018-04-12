Новости происшествий

20:39 МСК
Новости раздела
Происшествия

Мосгорсуд оставил приговор Улюкаеву практически без изменений

18:26, 12.04.2018
Мосгорсуд оставил приговор Улюкаеву практически без изменений
Фото: kremlin.ru

Мосгорсуд в четверг, 12 апреля, признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Суд оставил назначенные экс-министру 8 лет колонии строгого режима и штраф в 130,4 млн рублей. Однако из обвинения исключили запрет на право занимать должности в госорганах, передает «Интерфакс».

Напомним, 62-летнего бывшего министра экономики признали виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Свою вину Улюкаев не признал.

Сегодня, 12 апреля, Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор Улюкаеву. Участником заседания был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Позже, в последнем слове, Алексей Улюкаев заявил, что приговор построен по принципу «один мужик сказал».

ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан