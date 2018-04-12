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Последнее слово Улюкаева: «Приговор построен по принципу «один мужик сказал»

17:29, 12.04.2018
Последнее слово Улюкаева: «Приговор построен по принципу «один мужик сказал»
Фото: kremlin.ru

Суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева удалился принимать решение.

«Приговор построен по принципу ОБС — «одна бабка сказала». В данном случае ОМС — «один мужик сказал», — передает последнее слово Улюкаева telegram-канал The Bell.

Напомним, защита Улюкаева потребовала отменить приговор.

Ранее СМИ сообщили, что в Московский горсуд на рассмотрение жалобы по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева прибыл глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Происшествия
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