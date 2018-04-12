Сечин прибыл в суд на рассмотрение жалобы по делу Улюкаева
Глава «Роснефти» Игорь Сечин прибыл в Московский горсуд на рассмотрение жалобы по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Он будет допрошен в качестве свидетеля.
Защита Улюкаева потребовала отменить приговор бывшему чиновнику, передает «Медиазона».
Адвокаты утверждают, что предыдущий процесс нельзя назвать законным, поскольку не явился в суд один из ключевых свидетелей — Сечин.
Сегодня он прибыл в суд и его показания будут заслушаны. Однако прокурор потребовал провести заседание в закрытом режиме. Он объяснил, что вопросы будут касаться подробностей приобретения «Роснефтью» «Башнефти», что составляет коммерческую тайну. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.ОбществоВластьПромышленностьНефть
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