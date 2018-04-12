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Российские специалисты прибыли на место крушения Ил-76 в Алжир

16:22, 12.04.2018
Российские специалисты прибыли на место крушения Ил-76 в Алжир
Фото: скриншот видео youtube.com

Группа российских специалистов прибыла в Алжир для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета российского производства Ил-76.

«Российская группа в сопровождении алжирских специалистов будет исследовать обломки самолета, черный ящик и технические детали, чтобы установить причины крушения самолета», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что срок службы самолета должен был истечь в 2023 году.

Напомним, 11 апреля самолет ВС Алжира потерпел крушение через несколько минут после взлета в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. В результате крушения погибли не менее 257 человек.

Происшествия
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