В катастрофе Ил-76 в Алжире погибли 257 человек

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли 257 человек. Такую цифру приводит служба гражданской обороны Алжира.

Уточняется, что в число погибших входят 10 членов экипажа.

Сегодня на севере Алжира, близ города Блида, примерно в 8.00 по местному времени потерпел крушение военный самолет Ил-78. Местные СМИ сообщали, что число жертв может превысить 200 человек.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность. По словам очевидцев, у авиалайнера больше всего повреждена передняя часть фюзеляжа.