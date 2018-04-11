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В катастрофе Ил-76 в Алжире погибли 257 человек

13:55, 11.04.2018
В катастрофе Ил-76 в Алжире погибли 257 человек
Фото: скриншот видео youtube.com

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли 257 человек. Такую цифру приводит служба гражданской обороны Алжира.

Уточняется, что в число погибших входят 10 членов экипажа.

Сегодня на севере Алжира, близ города Блида, примерно в 8.00 по местному времени потерпел крушение военный самолет Ил-78. Местные СМИ сообщали, что число жертв может превысить 200 человек.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность. По словам очевидцев, у авиалайнера больше всего повреждена передняя часть фюзеляжа.

Происшествия
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