СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения озера «Безымянное» в Ореховке

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту сброса неочищенных сточных вод в озеро «Безымянное» на территории поселка Ореховка.



По версии следствия, с июня по ноябрь 2017 года неустановленные лица из числа работников ООО «Управляющая компания «Ореховка» сбрасывали неочищенные сточные воды четырех коттеджных поселков «Восточная Ореховка», «Западная Ореховка», «Центральная Ореховка» и «Загородный клуб» в озеро «Безымянное», передает пресс-служба комитета.

В результате токсикологическое и химическое воздействие на окружающую среду привело к концентрации в озере вредных веществ, превышающей допустимые нормы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее СК решал вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нового руководителя УК «Ореховка». По версии следствия, он не исполнял поручение суда прекратить загрязнять сточными водами озеро и не устранил уже причиненный природе ущерб. Подробнее — в материале «Реального времени».