СК может возбудить еще одно дело из-за загрязнения озера в «Ореховке»

В Следственном комитете сегодня будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нового руководителя УК «Ореховка».

Следователи считают, что он не исполнял поручение суда прекратить загрязнять сточными водами озеро в коттеджном поселке «Ореховка». Также он не устранил уже причиненный природе ущерб, рассказал заместитель руководителя СУ СКР по РТ Владимир Циома на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Отвечая на вопрос «Реального времени», он уточнил, что повторные нарушения были выявлены во время контрольных проверок прокуратуры Зеленодольского района в декабре 2017 и в январе 2018 года. 28 марта прокуратура передала материалы проверки руководителю следственного отдела Следственного комитета по Зеленодольску.

Напомним, в мае прошлого года выяснилось, что канализационные стоки из домов коттеджного поселка «Ореховка», построенного «Унистроем», несколько месяцев не откачивались и не очищались, а сливались напрямую в озеро. Уголовное дело по данному факту завели на директора УК «Ореховка» Рамиля Билалова. Позже его прекратили в связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Однако проблема решена не была. 29 ноября 2017 года судебные приставы вместе с сотрудниками «Зеленодольск-Водоканал» приостановили в Ореховке работу местных биологических очистных сооружений (БОС). На трубу, по которой текли все стоки на БОС, установили специальную заглушку.

«30-го [ноября] при главе района с участием управляющей компании «Ореховка» проведено совещание по решению вопроса организации утилизации сточных вод. После этого было принято решение о подключении к канализационной системе в Васильево — Радужный, если я не ошибаюсь. Эти работы были проведены с привлечением техники «Унистроя», в том числе частично за счет материальных ресурсов муниципалитета Зеленодольского района», — рассказал заместитель руководителя СУ СКР по РТ.

В Следственном комитете в связи с этим заинтересовались не только деятельностью управляющей компании, но и компании-застройщика — «Унистроя».

«Эта ситуация кажется нам не совсем справедливой, потому что изначально компанией-застройщиком являлся «Унистрой», безвозмездная передача очистных сооружений компании «Унистрой» управляющей компании вызывает вопросы о самостоятельности УК. Как раз в рамках нового расследования мы хотим рассмотреть все вопросы, касающиеся реально ответственных лиц, потому что не насыщенная материальными ресурсами управляющая компания фактически не имеет возможностей по выполнению решений судов по очистке озера», — прокомментировал «Реальному времени» Циома.

Спикер отметил, что сейчас, насколько ему известно, на объекте проводятся проектные работы, однако и здесь обнаружились проблемы.

«Фактически возникла даже сложность в выборе организации, которая имеет компетенцию по разработке проекта очистки озера. Ранее мы с такими ситуациями не сталкивались. Вопросов очень много, и мы хотели бы, чтобы все-таки ответственность несли реальные собственники», — рассказал заместитель руководителя СУ СКР по РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане возбудили уголовное дело против главы сельского поселения из-за загрязнения почвы.