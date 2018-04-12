Игорь Захаркин: «Гарипов здорово проводит плей-офф — это показатель класса работы тренеров»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился своим мнением о вратарской линии казанского «Ак Барса», объяснив, почему считает Гарипова фаворитом в борьбе с голкиперами московского ЦСКА.

«Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов выглядит предпочтительнее, потому что он понимает, что он «номер один», от него все зависит, и он готовился к этим играм. Как правило, это срабатывает. Если мы посмотрим, как выигрывались кубки, то всегда вратарь, который готовился к финалу весь плей-офф, оказывается в выигрыше. Я считаю, что Гарипов проводит плей-офф очень здорово. И то, как в «Ак Барсе» сумели подвести голкипера к этим матчам, — как раз показатель класса работы тренеров. Да и игра самой команды в плей-офф позволила ему обрести уверенность», — сказал Захаркин в своей авторской колонке в «Реальном времени».

Также специалист заявил, что в серии между «Ак Барсом» и ЦСКА шансы казанцев выглядят предпочтительнее.