СМИ: два самолета «Судного дня» находятся в Казани

Два самолета «Судного дня» — Ил-80 — находятся в Казани на техобслуживании, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на источники.

Предполагается, что это связано со вчерашним заявлением президента США Дональда Трампа в «Твиттере» о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Оно вызвало бурную реакцию как в блогосфере, так и среди экспертов.

Напомним, на полном серьезе уже обсуждаются возможные сценарии предстоящей войны. В то же время часть военных экспертов считает, что российские ВКС в нынешней ситуации вряд ли смогут что-то противопоставить американским силам. Подробнее об этом читайте в материале, опубликованном в «Реальном времени».

