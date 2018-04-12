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СМИ: два самолета «Судного дня» находятся в Казани

10:38, 12.04.2018
СМИ: два самолета «Судного дня» находятся в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Два самолета «Судного дня» — Ил-80 — находятся в Казани на техобслуживании, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на источники.

Предполагается, что это связано со вчерашним заявлением президента США Дональда Трампа в «Твиттере» о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Оно вызвало бурную реакцию как в блогосфере, так и среди экспертов.

Напомним, на полном серьезе уже обсуждаются возможные сценарии предстоящей войны. В то же время часть военных экспертов считает, что российские ВКС в нынешней ситуации вряд ли смогут что-то противопоставить американским силам. Подробнее об этом читайте в материале, опубликованном в «Реальном времени».

ПромышленностьОПК Татарстан
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