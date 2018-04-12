Российская военная полиция приступила к работе в сирийской Думе

Российская военная полиция приступила к работе в сирийском городе Дума. Отмечается, что обстановка в городе нормализуется, город перешел под контроль правительства САР.

«С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», — цитирует RT сообщение Министерства обороны РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». В США также подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня».