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Российская военная полиция приступила к работе в сирийской Думе

08:58, 12.04.2018
Российская военная полиция приступила к работе в сирийской Думе
Фото: realnoevremya.ru

Российская военная полиция приступила к работе в сирийском городе Дума. Отмечается, что обстановка в городе нормализуется, город перешел под контроль правительства САР.

«С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», — цитирует RT сообщение Министерства обороны РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». В США также подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня».

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