США подняли в воздух самолет «Судного дня»

США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «Судного дня». Соответствующие данные опубликовал мониторинговый ресурс CivMilAir.



E-4B прозвали самолетом «Судного дня» в связи с тем, что его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены, передает «РИА Новости».

При условии воздушной дозаправки борт может находиться в полете целую неделю, а оборудование на нем защищено от поражающих факторов атомного взрыва. Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет.

Ранее Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к предстоящему ракетному удару по Сирии.