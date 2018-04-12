Аналитики выяснили, сколько транзитного газа от «Газпрома» нужно Украине

«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры по новому транзитному контракту. Предполагается, что встреча министра энергетики РФ Александра Новака и вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича пройдет во второй половине мая. Однако сами компании готовы встретиться уже на этой неделе.

Ожидается, что целью визита станет формальная декларация интересов. По данным «Коммерсанта», Киев хочет транзит не менее 40 млрд кубометров газа в год, тогда как «Газпром» готов на 15 млрд кубометров. По мнению аналитиков, безубыточности украинского маршрута можно достичь при прокачке не менее 25 млрд кубометров в год.

Напомним, о планах компаний по заключению нового транзитного контракта стало известно уже вчера. Ранее специалисты только предполагали, что такой договор будет заключен в связи со сроками строительства «Северного потока — 2».