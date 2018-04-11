«Газпром» заключит с «Нафтогазом» новый транзитный контракт

«Газпром» ведет переговоры с украинским «Нафтогазом» о новом транзитном контракте. Компании обсуждают условия поставок газа в Европу через Украину после 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что это не продление старого контракта, а заключение нового. Однако переговоры находятся на самой ранней стадии и стороны еще не решили, какие условия будут привлекательны для всех.

Ранее стало известно о неизбежности нового контракта. Дело в том, что продолжение «Северного потока—2» на территории Германии будет полностью построено только к концу 2020 года. Это обстоятельство позволит использовать только 34 млрд кубометров мощности газопровода вместо обещанных 55 млрд кубометров, и «Газпрому» придется договариваться с Украиной.