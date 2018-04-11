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Промышленность

«Газпром» заключит с «Нафтогазом» новый транзитный контракт

10:46, 11.04.2018 7
«Газпром» заключит с «Нафтогазом» новый транзитный контракт
Фото: flickr.com

«Газпром» ведет переговоры с украинским «Нафтогазом» о новом транзитном контракте. Компании обсуждают условия поставок газа в Европу через Украину после 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что это не продление старого контракта, а заключение нового. Однако переговоры находятся на самой ранней стадии и стороны еще не решили, какие условия будут привлекательны для всех.

Ранее стало известно о неизбежности нового контракта. Дело в том, что продолжение «Северного потока—2» на территории Германии будет полностью построено только к концу 2020 года. Это обстоятельство позволит использовать только 34 млрд кубометров мощности газопровода вместо обещанных 55 млрд кубометров, и «Газпрому» придется договариваться с Украиной.

ПромышленностьЭнергетика
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Запад заставил газпром согласится на продолжение поставок газа через украину, иначе откажут в северном потоке 2.
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    Анонимно 13 апр
    Запад набивает себе цену, заставляют транзит через Украину или откажут северный поток-2, Газпром опять лезет в петлю. Предупредить не будет потока-2 и транзита через Укр. пусть думают, не надо ползать на коленях, где гордость Газпрома.
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  • Boris Arsimov 11 апр
    Спрос, рождает предложение. Сдаётся, что у Европы на газ спрос упал. Нужно переключаться на Китай и Азию в целом. Украина, это так загнанная лошадь, которая завтра может захромать и не потянуть. России нужно быть более гуманной и не наблюдать, как мучается Украина. Надо позволить ей умереть, а там после "похорон" видно будет. Дитя, которого нагуляли после Революции 1917-го года, не способно жить дальше. Украина-Окраина-У края.... Украинец-окраинец-крайний-подзаборник-полисадник...... . Что это? Точно не государство и не народ, а что-то абстрактное.
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    Анонимно 11 апр
    Китай СПГ будет с Аляски тащить. У Туркмении газа до жопы. Нечего там Газпрому ловить
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    Анонимно 12 апр
    А вы знаете о качестве туркменского газа?
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  • Boris Arsimov 11 апр
    Одесскую уголовную феню сделали украинским языком. Хотя для беглых от власти в те далёкие времена, уголовная феня была как никак к стати.
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  • Анонимно 12 апр
    Ох не нравится мне поведение "Газпрома", если решили разрывать контракты с "Нафтогазом" так рвите, а то наделали шума, понадували щеки, а в итоге получился "пшик". Нет господа все таки надо национализировать стратегические отрасли, хватит олигархам жиреть на народном добре и Россию выставлять посмешищем перед западом.
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