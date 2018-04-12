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Великобритании передали результаты расследования по «делу Скрипалей»

05:23, 12.04.2018
Великобритании передали результаты расследования по «делу Скрипалей»
Фото: mil.ru

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Результаты были переданы Великобритании с просьбой о распространении выводов экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия. Кроме того, ОЗХО настояла на их публикации сегодня днем — в 14.00 по мск., сообщает «Интерфакс».

Ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были симптомы химического отравления.

Справка

5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

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