Великобритании передали результаты расследования по «делу Скрипалей»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Результаты были переданы Великобритании с просьбой о распространении выводов экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия. Кроме того, ОЗХО настояла на их публикации сегодня днем — в 14.00 по мск., сообщает «Интерфакс».

Ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были симптомы химического отравления.