Великобритании передали результаты расследования по «делу Скрипалей»
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Результаты были переданы Великобритании с просьбой о распространении выводов экспертов среди стран-подписантов Конвенции по запрещению химического оружия. Кроме того, ОЗХО настояла на их публикации сегодня днем — в 14.00 по мск., сообщает «Интерфакс».
Ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были симптомы химического отравления.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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