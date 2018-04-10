Посольство РФ: больница в Солсбери не подтвердила химотравление у Скрипалей

В российском посольстве в Лондоне заявили, что больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были симптомы химического отравления.



«Вот и сегодня [главврач больницы городского округа Солсбери] Кристин Бланшард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики. В этой связи посольство направило сегодня новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо Кристин Бланшард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение», — передает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Посольство также интересует, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним определенной схемы лечения и на основании какого диагноза принималось решение о методах лечения.