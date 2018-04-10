Петербургский завод отремонтирует вагоны нижегородского метро за 179 млн рублей

Аукцион на капитально-восстановительный ремонт восьми вагонов нижегородского метро выиграло ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчика для работ искал комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. При начальной цене в 179,64 млн рублей завод согласился выполнить работы за 178,74 млн рублей. Деньги на ремонт выделят из городского и областного бюджетов.

Согласно техзаданию, подрядчик должен закончить работы к 15 мая.

Ранее стало известно, что казанская фирма ООО «Трак-центр Казань» отремонтирует двигатели на автобусах «ЛиАЗ-621322» (автобусы-«гармошки») в Нижнем Новгороде. Они стали выходить из строя спустя год-два года после начала эксплуатации.

