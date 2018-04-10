В Татарстане по программе «Российское село» хотят повысить демографию в деревнях

Зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил, что Россия больше не зависит от импортного продовольствия и готова выходить на другие рынки.

«Мы сегодня по ряду продукции не просто самодостаточны, но и уже экспортоориентированы. Нам надо завоевывать рынки», — заявил депутат.

Также Хайруллин заявил о создании в Татарстане рабочей группы федеральной программы «Российское село». Состав республиканского общественного совета уже утвержден.

«Основным направлением работы станет повышение экономического и демографического потенциала сельских территорий Татарстана», — добавил он.

Хайруллин также отметил, что Татарстану, несмотря на трудности, удалось сохранить объемы производства.

Ранее стало известно, что в России на 20,7% увеличился импорт товаров из дальнего зарубежья. При этом по итогам 2017 года Россия нарастила пищевой экспорт на 21%.