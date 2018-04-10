В Татарстане по программе «Российское село» хотят повысить демографию в деревнях
Зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил, что Россия больше не зависит от импортного продовольствия и готова выходить на другие рынки.
«Мы сегодня по ряду продукции не просто самодостаточны, но и уже экспортоориентированы. Нам надо завоевывать рынки», — заявил депутат.
Также Хайруллин заявил о создании в Татарстане рабочей группы федеральной программы «Российское село». Состав республиканского общественного совета уже утвержден.
«Основным направлением работы станет повышение экономического и демографического потенциала сельских территорий Татарстана», — добавил он.
Хайруллин также отметил, что Татарстану, несмотря на трудности, удалось сохранить объемы производства.
Ранее стало известно, что в России на 20,7% увеличился импорт товаров из дальнего зарубежья. При этом по итогам 2017 года Россия нарастила пищевой экспорт на 21%.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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