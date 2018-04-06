Россия в прошлом году нарастила пищевой экспорт на 21%

Российский экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в прошлом году составил $20,7 млрд, что на 21,1% больше аналогичного показателя 2016 года. Такие цифры приводятся в докладе Минсельхоза РФ.

При этом доля продовольствия во всем экспорте в 2017 году составила 5,8%. Треть экспорта пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Также высока доля готовой продукции (17,8%), рыбы и ракообразных (16,8%) и товаров масложировой промышленности (13,1%), передают «Известия».

Основными покупателями российских продуктов в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья (75%, или $15,9 млрд). В числе лидеров: Египет ($1,78 млрд), Турция ($1,78 млрд), Китай ($1,77 млрд), Южная Корея ($1,46 млрд).

Отметим, что в этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.