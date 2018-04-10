Belavia рассчитывает загрузить рейсы Минск — Казань на 70—75%

С 26 апреля открываются прямые рейсы из Минска в Казань от авиакомпании Belavia. Перевозчик рассчитывает на среднюю загрузку самолетов в 70—75%.

«Если загрузка будет расти и позволит материально-техническая база, то, в принципе, мы готовы увеличить частоту выполнения рейсов», — заявил «Реальному времени» начальник службы маркетинга и внешней экономической деятельности Belavia Андрей Гурский.



Напомним, что авиакомпания будет осуществлять полеты между Минском и Казанью четыре раза в неделю. Из Минска рейсы будут отправляться в 23.50 по московскому времени по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в аэропорт Казани на следующий день в 2.10.

Обратный рейс из столицы Татарстана будет отправляться в 3.40 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прибытием в Национальный аэропорт «Минск» в 6.00.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 пассажиров. Стоимость авиабилетов составит от 106 евро в одну сторону и от 199 евро — туда-обратно.

