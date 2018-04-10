Ипотека в Оренбурге стала менее доступна

Оренбург вошел в число регионов, в которых ипотека стала менее доступной. Исследование НБКИ показало, что в Оренбуржье рекомендованный семейный доход при получении ипотечного кредита вырос на 3,2%.

С августа 2017 года до апреля 2018-го этот показатель в области вырос с 49,6 до 51,2 тысячи рублей, сообщили «Реальному времени» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Также рекомендованный семейный доход вырос в Самарской области. Там показатель увеличился на 1% — до 52,7 тысячи рублей.

Наибольший рост показала Волгоградская область (18,3%), где получить ипотеку теперь можно при семейном доходе в 63,9 тысячи рублей.

В НБКИ подчеркивают, что исследование проводилось только в 50 регионах РФ с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов.

В бюро также отмечают, что показатель рекомендованного семейного дохода для обслуживания среднего ипотечного кредита напрямую связан с доступностью ипотеки. В среднем по стране этот показатель снизился на 6,9%, до 64,7 тысячи рублей.

Напомним, что лидером по темпам роста доступности ипотеки стала Архангельская область. В топ-3 вошли также Хабаровский край и Кировская область.