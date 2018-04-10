Кировская область вошла в тройку регионов с наиболее резким ростом доступности ипотеки

Кировская область вошла в тройку регионов-лидеров по росту доступности ипотеки. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проследило динамику рекомендованного семейного дохода для обслуживания среднего ипотечного кредита.

В Кировской области этот показатель за год упал на 15,6% — до 41 тысячи рублей, сообщили «Реальному времени» в НБКИ. Регион занял третье место в рейтинге.

В бюро отмечают, что показатель рекомендованного семейного дохода при получении ипотеки напрямую связан с ее доступностью.

Лидером роста доступности стала Архангельская область, где рекомендованный семейный доход упал на 17,8%, до 61,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Хабаровский край (15,6% — до 67,2 тысячи рублей).

Среди регионов ПФО в числе лидеров оказалась Чувашия, занявшая 5-е место (14,9%). Нижегородская область заняла 7-ю строчку рейтинга (13,5%).

В Башкирии средний ипотечный кредит теперь выдается при семейном доходе в 56 тысяч рублей. Показатель снизился на 7,1%. В Пермском крае показатель снизился на 7,1% — до 54,3 тысячи рублей.

В Татарстане также отмечено снижение показателя. Теперь жители республики могут рассчитывать на ипотеку при семейном доходе в 53,5 тысячи рублей (снижение на 4,6%).

В Пензенской области снижение составило те же 4,6%, в Удмуртии — 2,5%, в Ульяновской области — 0,4%.

В НБКИ отмечают, что исследование проводилось не по всем регионам страны. Аналитики опирались на данные по 50 субъектам РФ с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов. Динамика учитывалась по данным за август 2017 года и апрель 2018-го.

Напомним, что в рейтинге регионов России по доступности ипотеки Татарстан оказался на 58-м месте. Доля семей, которые могут себе позволить ипотечный кредит, в РТ составляет 22%.