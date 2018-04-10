Центробанк повысил курс евро почти на 5 рублей

Банк России установил официальный курс евро на уровне 76,8522 рубля, что на 4,92 рубля выше прежнего показателя. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.



Официальный курс доллара повышен до 62,3699 рубля, то есть на 3,79 рубля выше предыдущего показателя.

Напомним, российские индексы рухнули на 5—6% на фоне санкций США против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции США вызвали повышенную волатильность на российском рынке, но экономика РФ адаптируется к новым условиям.

Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».