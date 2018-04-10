Радик Миннахметов: «Мы отрабатываем примерно половину бюджета»

Генеральный директор «Казань Арены» Радик Миннахметов в эксклюзивном интервью «Реальному времени» оценил финансовые перспективы стадиона.

«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим. ред.) объект будет приносить даже 1 миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим. ред.).

Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей. Только сегодня некоторые партнеры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50—60 миллионов рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета. Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере. В перспективе, если все это считать, у нас точно позитивный баланс. В итоге, на сегодняшний день мы отрабатываем примерно половину бюджета», — сказал «Реальному времени» Миннахметов.

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» в начале мая проведет тестовый матч на «Казань Арене» против «Уфы».