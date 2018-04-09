В Ульяновске с 10 апреля подорожает проезд на общественном транспорте

В Ульяновске с 10 апреля повысят стоимость проезда в пригородном и городском общественном транспорте.

С завтрашнего дня проезд в городских маршрутах на автобусах «Газель», «Форд» и других в дневные часы составит 20 рублей, а в автобусах «ЛиАЗ» — 19 рублей. После 20.00 стоимость проезда возрастет до 24 рублей. На пригородном и международном сообщении стоимость повысится с 2 до 2,2 рубля за один пассажиро-километр, сообщает media73.ru.

Директор департамента по регулированию цен и тарифов Минконкуренции региона Сергей Ципровский рассказал, что в городе изменения коснутся перевозок по регулируемым тарифам, а это около 30% от общего количества маршрутов. По остальным перевозчики не могут увеличить стоимость проезда выше предельных значений, но имеют право снизить ее.



На текущий момент в Ульяновске действует 81 маршрут, на которых работают более 1200 автобусов.

Ранее стоимость проезда в общественных автобусах Ульяновска составляла 17 рублей. Это один из самых низких показателей среди столиц субъектов ПФО.