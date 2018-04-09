«Саратовские авиалинии» ввели новый бренд — IvolgaAirlines

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» вводит новую торговую марку IvolgaAirlines. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«На съемках, которые появились в Сети, изображен третий самолет Embraer 190 после покраски в обновленную ливрею, покраска борта проходила в покрасочном цехе в Риме. «Саратовские авиалинии», — цитирует «Интерфакс» представителя авиакомпании.



При этом в компании не уточнили, будет ли проводиться ребрендинг всех самолетов авиапарка, отметив, что торговая марка зарегистрирована недавно.

Сегодня также стало известно, что совет директоров АО «Саратовские авиалинии» на внеочередном собрании досрочно прекратил полномочия гендиректора Алексея Вахромеева.

Ранее Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Это было сделано после того, как разбился самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Позднее в Росавиации заявили, что дополнительно проверят «Саратовские авиалинии» в связи с «безответственностью» гендиректора компании.