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Гендиректора «Саратовских авиалиний» уволили

13:45, 09.04.2018
Гендиректора «Саратовских авиалиний» уволили
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет директоров АО «Саратовские авиалинии» на внеочередном собрании досрочно прекратил полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Трудовой договор с ним расторгнут 11 апреля.

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Саратовские авиалинии» Вахромеева Алексея Николаевича и расторгнуть трудовой договор с ним 11 апреля 2018 г.», — сообщает пресс-служба компании.

При этом председателю совета директоров Юрию Давыдову поручили к 11 апреля представить кандидатуры на должность гендиректора. Заседание по вопросу рассмотрения имеющихся кандидатур и назначения нового гендиректора также проведут не позднее 11 апреля.

Ранее стало известно, что Росавиация дополнительно проверит «Саратовские авиалинии» из-за «безответственности» гендиректора авиакомпании.

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