Гендиректора «Саратовских авиалиний» уволили
Совет директоров АО «Саратовские авиалинии» на внеочередном собрании досрочно прекратил полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Трудовой договор с ним расторгнут 11 апреля.
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Саратовские авиалинии» Вахромеева Алексея Николаевича и расторгнуть трудовой договор с ним 11 апреля 2018 г.», — сообщает пресс-служба компании.
При этом председателю совета директоров Юрию Давыдову поручили к 11 апреля представить кандидатуры на должность гендиректора. Заседание по вопросу рассмотрения имеющихся кандидатур и назначения нового гендиректора также проведут не позднее 11 апреля.
Ранее стало известно, что Росавиация дополнительно проверит «Саратовские авиалинии» из-за «безответственности» гендиректора авиакомпании.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым