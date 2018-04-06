Росавиация дополнительно проверит «Саратовские авиалинии»

Росавиация дополнительно проверит «Саратовские авиалинии» из-за «безответственности» гендиректора авиакомпании.

«Произошла катастрофа, Росавиация ввела ограничение на эксплуатацию Ан-148, и, казалось бы, эта тяжелая катастрофа должны быть уроком для всех. Через некоторое время авиакомпания подает заявку в Росавиацию на возобновление полетов на Ан-148 — и в этой заявке мы видим данные о погибших членах экипажа и самолете, который разбился. Это свидетельствует о полной безответственности тех лиц, которые подписывали эту заявку», — цитирует главу ведомства Александра Нерадько «Интерфакс».

Ранее Росавиация из-за этой ситуации предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу и сосредоточиться на аэропортовой деятельности. В компании объяснили, что заявка была подана на погибших летчиков из-за отсутствия у ее составителей свидетельства о смерти пилотов.