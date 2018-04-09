В Кремле назвали новые санкции США «вопиющими»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющими по своей незаконности» новые санкции США в отношении российского бизнеса.



Песков не стал оценивать масштаб возможного ущерба от санкций для российской экономики. При этом он отметил, что для выработки мер реагирования понадобится время.

«Ситуация анализируется. Во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны», — цитируют Пескова «Ведомости».

Также Песков не исключил, что в случае необходимости президент Владимир Путин может встретиться с включенными в санкционные списки бизнесменами. Пока в графике такой встречи нет.

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Ранее стало известно, что на фоне санкций российские индексы рухнули на 5—6%. Курс евро впервые за полтора года превысил 73 рубля.