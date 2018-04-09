Курс евро на Московской бирже превысил 73 рубля

Впервые с сентября 2016 года евро на Московской бирже торгуется выше отметки в 73 рубля.

По состоянию на 13.03 мск за евро давали 73,20 рубля, на 1,82 рубля больше, чем на закрытии предыдущих торгов, передает «Медуза».



Курс доллара на Московской бирже также повышается. На 13.03 мск его стоимость составляла 59,67, она выросла с начала торгов почти на 1,5 рубля.

Основные биржевые индексы продолжают снижаться. Индекс Мосбиржи потерял к 13.20 мск 7,7%, индекс РТС — 10,17%.

Ранее стало известно, что российские индексы рухнули на 5—6% на фоне новых санкций США.