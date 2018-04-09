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Специалист залогового отдела «Татсоцбанка» выбыл из числа подозреваемых по делу о поджоге

13:54, 09.04.2018 6

38-летний специалист залогового отдела «Татсоцбанка» Михаил Перфилов получил статус свидетеля и был освобожден из изолятора временного содержания. Об этом «Реальному времени» сообщили в УВД Казани.

Напомним, еще в пятницу, 6 апреля, следователи полиции заявляли в суд ходатайство об аресте Перфилова в качестве подозреваемого в организации поджога иномарки одного из кредиторов банка. Однако суд принял решение лишь продлить срок его задержания на 72 часа. К рассмотрению ходатайства об аресте Перфилова Вахитовский райсуд Казани планировал вернуться сегодня, однако в назначенный час ни задержанный, ни следователь на заседание не прибыли.

В пресс-службе УВД Казани объясняют, что статус Перфилова поменялся и на сегодняшний день все подозрения с него сняты.

Ранее МВД Татарстана сообщило о задержании трех предполагаемых участников январского поджога иномарки владельца «Галереи вин» и подозреваемого в организации этого преступления — главного юриста «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина. Он был арестован 5 апреля.

ПроисшествияОбществоЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    А где извинения?? Продержали парня неделю в изоляторе!
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  • Анонимно 09 апр
    Справедливость есть!
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  • Анонимно 09 апр
    Репутацию подмочили и отпустили...
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  • Анонимно 09 апр
    Просто подпортили человеку репутацию!
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  • Анонимно 09 апр
    Вот так работает наша система - закрывают ледей не разобравшись, вешают на них обвинения, поливают грязью, а они оказываютя невиновными. Мало приятного терпеть такие унижения за зря.
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  • Анонимно 09 апр
    скорее это тот случай, когда следствию нужнее хороший свидетель, чем плохой обвиняемый...
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