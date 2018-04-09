Специалист залогового отдела «Татсоцбанка» выбыл из числа подозреваемых по делу о поджоге

38-летний специалист залогового отдела «Татсоцбанка» Михаил Перфилов получил статус свидетеля и был освобожден из изолятора временного содержания. Об этом «Реальному времени» сообщили в УВД Казани.

Напомним, еще в пятницу, 6 апреля, следователи полиции заявляли в суд ходатайство об аресте Перфилова в качестве подозреваемого в организации поджога иномарки одного из кредиторов банка. Однако суд принял решение лишь продлить срок его задержания на 72 часа. К рассмотрению ходатайства об аресте Перфилова Вахитовский райсуд Казани планировал вернуться сегодня, однако в назначенный час ни задержанный, ни следователь на заседание не прибыли.

В пресс-службе УВД Казани объясняют, что статус Перфилова поменялся и на сегодняшний день все подозрения с него сняты.

Ранее МВД Татарстана сообщило о задержании трех предполагаемых участников январского поджога иномарки владельца «Галереи вин» и подозреваемого в организации этого преступления — главного юриста «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина. Он был арестован 5 апреля.