Казанский суд продлил срок задержания подозреваемому из «Татсоцбанка»

Вахитовский райсуд Казани отложил рассмотрение ходатайства ГСУ МВД Татарстана об аресте специалиста залогового отдела «Татсоцбанка» Михаила Перфилова на 9 апреля. Срок задержания подозреваемого был продлен на 72 часа, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, вчера МВД Татарстана сообщило о задержании двух сотрудников банка по подозрению в причастности к поджогу иномарки одного из кредиторов. И суд санкционировал арест начальника юридического управления того же банка Артема Ильдеяркина.