Украинские пограничники не пропустили экипаж судна «Норд» в Крым

Пограничники не пропустили задержанных Украиной членов экипажа крымского судна «Норд». Они пытались пройти через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, однако не были пропущены украинскими пограничниками.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян пояснил, что у экипажа нет разрешающих на выезд документов, его высказывание цитирует ТАСС.

Вчера также экипаж «Норда» был заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Напомним, что украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта. Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на 2 месяца.

