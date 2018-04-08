МЧС Кировской области объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В главке МЧС по Кировской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в регионе сильный ветер.

Ночью в области ожидаются дождь и мокрый снег. Сила ветра будет достигать 8—13 м/с, а местами до 18 м/с, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Кировской области.

Ночью температура воздуха опустится до 6—11 градусов ниже ноля. Днем ожидается от +5°С до +10°С.

Спасатели посоветовали в случае урагана отходить от окон и отключать электричество и газ. На улице стоит держаться подальше от легких построек, деревьев и линий электропередачи.