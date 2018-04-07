МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 7 апреля до 18 часов 8 апреля 2018 года.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» ночью и днем 8 апреля на территории республики и в Казани ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.



Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Ветер юго-западный и западный с порывами до 15 м/с. В большинстве районов пройдут дожди. Воздух в дневные часы прогреется от +3°С до +8°С.