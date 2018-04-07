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Сегодня в Татарстане дожди и до +8

05:30, 07.04.2018
Сегодня в Татарстане дожди и до +8

В пятницу, 6 апреля, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром в большинстве районов республики пройдут дожди.

Ветер юго-западный и западный умеренный до сильного. Местами порывы достигнут 15 м/с. На дорогах ночью и утром сохранится гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.

В Казани днем ожидается от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +7°С.

Общество Татарстан
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