Правительство РФ утвердило единую методику проведения конкурса при приеме на госслужбу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении единой методики проведения конкурса при приеме на государственную гражданскую службу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Соответствие кандидатов квалификационным требованиям будет оцениваться исходя из категорий и групп должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса, с использованием установленных методов оценки.

Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе проведения конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование и групповые дискуссии.

Кроме того, кандидатов могут попросить написать реферат или другую письменную работу, а также пройти тестирование по вопросам, связанным с их должностными обязанностями.

Ранее правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников. Теперь их деятельность оценивают по качеству работы с гражданами.