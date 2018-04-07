Муниципальный перевозчик Самары «Пассажиравтотранс» прекратил перевозки из-за убытков

Муниципальное предприятие Самары «Пассажиравтотранс» («ПАТ») прекратило деятельность в качестве автобусного перевозчика из-за убытков. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Он уточнил, что автобусный парк «ПАТ» сдан в аренду на 5 лет частному перевозчику ООО «Самара Авто Газ». Текущие долги «Пассажиравтотранс» составляют более 500 млн рублей.

Тапилин уточнил, что арендатор вложит в осуществление перевозок около 1,5 млрд рублей. Они будут потрачены на закупку 100 новых автобусов к ЧМ-2018, погашение долгов «Пассажиравтотранса», а также уплату оставшейся части платежей по автобусам, ранее приобретенных муниципальным предприятием по лизингу, передает «Интерфакс».

Кроме того, к ООО «Самара Авто Газ» перешли права «ПАТ» на перевозки по более 30 маршрутам Самары. Повышение стоимости проезда не них пока не планируется, добавил Тапилин.

Ранее стало известно, что власти Оренбургской области субсидируют авиарейсы в Казань, Уфу и Самару.