Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции попавших под санкции российских фирм

Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых были введены санкции.



Минфин также обязал инвесторов в течение 10 рабочих дней после 7 мая представить детальный отчет о продаже ценных бумаг. Кроме того, до 5 июня американцы должны аннулировать контракты, заключенные со всеми 12 компаниями.

«До 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, группы ГАЗ и Объединенной компании «Русал», — передает ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю над иностранными активами американского министерства.

Ранее МИД России прокомментировало новые санкции США против российских бизнесменов, отметив, что Россия не оставит новые санкции «без жесткого ответа». В ведомстве заявили, что такие меры «бьют и по простым американцам».